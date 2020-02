Ook gerechtshof spreekt Oosterhoutse gastouder vrij van doodschudden baby Jimmy

De 47-jarige vrouw had als gastouder de zorg over de baby toen zij het kind op 17 juni 2013 naar eigen zeggen slap, versuft en min of meer bewusteloos in zijn bedje aan. Zij schrok hier hevig van en heeft – zonder succes - verschillende dingen gedaan om de baby weer bij bewustzijn te brengen. Toen is 112 gebeld en is de baby per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek zeer ernstige hersenschade te hebben. De behandeling is toen gestopt en een paar dagen later is het jongetje overleden.