Ook gemeente Oosterhout keurt felle bestickering nieuwe bazaar af: ‘Een exces’

OOSTERHOUT - Een lading kritiek kreeg de felle bestickering van First XL, de nieuwe bazaar in Oosterhout. De gemeente concludeert nu ook: ,,Het is een exces.” Naarstig wordt gezocht naar een oplossing. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we hier uit komen”, stelt het college van B en W.