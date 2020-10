Ook geen alternatieve intochten in Oosterhout: ‘Zonde als daar energie en geld in wordt gestopt’

Roetveeg­pie­ten komen naar alle basisscho­len in Oosterhout

15 oktober OOSTERHOUT – De magie van het Sinterklaasfeest behouden zonder dat iemand zich buitengesloten voelt. Dat is waar alle basisscholen in Oosterhout voor kiezen door vanaf nu alleen nog maar roetveegpieten in te zetten. ‘We volgen daarmee de lijn van het Sinterklaasjournaal.’