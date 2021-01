Ook Drimmelen viert carnaval thuis: ‘We willen het saamhorigheidsgevoel creëren’

DRIMMELEN - Ook in Drimmelen kan er dit jaar volop vanuit huis worden gecarnavald. De carnavalsstichtingen uit de gemeente zijn druk bezig om alle vijf dagen te vullen met verschillende programma’s, die te zien zullen zijn op Omroep Drimmelen. ,,Niks doen is geen optie.”

Het lof der zotheid, de ‘Masked Mayenèr’ of de verkiezing van de Beste Juin; zomaar wat programma’s die te bekijken zijn wanneer Drimmelenaren deze carnaval afstemmen op hun lokale omroep.

,,We hopen carnaval op deze manier bij de mensen thuis te kunnen brengen en iedereen van de straat te houden”, zegt Anton Jansen, voorzitter van CS De Mayenèrs namens de carnavalsstichtingen van de gemeente Drimmelen. De gemeente ondersteunt het initiatief.

Blokken van een uur

En zo komt het dat het normaal tijdens carnaval zo bruisende hotel De Korenbeurs nu deels ingericht is als opnamestudio. Ieder weekend en iedere avond worden hier de komende tijd door de stichtingen opnames gemaakt, die straks in blokken van een uur uitgezonden worden op Omroep Drimmelen. ,,We wilden geen livestream, want het moet laagdrempelig blijven, ook voor ouderen.”

Quote Het is straks gewoon carnaval en wij willen onszelf toch laten zien Anton Jansen, voorzitter CS De Mayenèrs

En daar is een goede planning en best een beetje creativiteit voor nodig, zoals ook zaterdag bij het opnemen van het lof der zotheid bleek. ,,Gisteren zijn de sprekers opgenomen, vandaag spelen De Blaoskaffers per sectie de muziek in; een heel kapel inzetten kan door corona niet. Alles wordt dan later in elkaar gemixt tot een geheel.”

Carnaval als voetbalwedstrijd

Natuurlijk, het zal anders worden dan andere jaren. Maar de stichtingen willen vooral kijken naar wat wél mogelijk is. ,,We hebben bij De Mayenèrs een speciale covid-commissie in het leven geroepen. Het is straks gewoon carnaval en wij willen onszelf toch laten zien.” Jansen vergelijkt thuis carnaval vieren dan ook met een voetbalwedstrijd. ,,Je kunt naar een stadion gaan, maar thuis kijken kan ook hartstikke gezellig zijn.”

Interactie, al is het op afstand, is daarbij belangrijk. Zo kunnen mensen bij verschillende programma’s meestemmen via een app en worden ze ook uitgedaagd om hun huis, straat of appartement te versieren. ,,Zo willen we het saamhorigheidsgevoel van carnaval creëren en toch iets positiefs brengen. Niks doen is geen optie.”