Ook DongenIce on Tour moet de stekker eruit trekken

Een uurtje ontspanning

,,Het doet pijn in ons DongenIce-hart, maar wij als bestuur van DongenIce hebben in overleg met de gemeente moeten concluderen dat DongenIce dit jaar, als bijzondere 14e editie ‘on tour’, geen doorgang kan vinden. Hoe graag we ook de kinderen een uurtje ontspanning hadden willen geven, en we altijd in mogelijkheden hebben gedacht, hiermee stopt het dit jaar ook voor DongenIce. Binnen sporten is voorlopig niet meer mogelijk en ook de cultuur- en vrijetijdsector sluit opnieuw haar deuren. Dat maakt het onmogelijk om een uurtje schaatsen in De Cammeleur te organiseren”, zo schrijft de organisatie.