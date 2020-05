Ook Dongen gaat van het aardgas af

,,Voor iedere wijk in Dongen moet bepaald worden wat de meest slimme oplossing is als vervanger van aardgas", zegt wethouder René Jansen (Financiën, Klimaat). ,,We houden alle opties open en kijken naar energiebronnen die mogelijk zijn. In een wijk als Oud Dongen pak je het anders aan dan in de Beljaart waar al veel woningen van het gas af zijn. Voor iedere wijk zal een plan gemaakt moeten worden”, stelt Jansen. In Oud Dongen, de naam zegt het al, zijn de meeste huizen gebouwd tussen 1937 en 1977. De Beljaart is grotendeels een nieuwbouwwijk met goed geïsoleerde huizen.