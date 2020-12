Ook bij de Gilse Top104 staat Danny Vera’s monsterhit Rollercoaster op nummer één

GILZE - In Gilze namen ze dit weekend even afstand van de immens populaire Top 2000 van de landelijke radiozender NPO Radio 2. In plaats daarvan werd vanuit de voor publiek gesloten en coronaproof ingerichte Schakel de tweede editie van de Gilse Top104 uitgezonden.

De lokale hitlijst was te volgen via tv-zender HalloGilzeRijen en internet. Net zoals bij de Top2000 konden de Gilzenaren stemmen op hun favoriete nummers. Daarna ging de organisatie aan de slag met het samenstellen van de lijst. Die was erg divers van aard, met voor iedereen wat wils.

Want waar side-kick Marjolein Cornelissen bijvoorbeeld over het nummer In the end van Linkin Park (dit jaar met stip op 37) vond dat het herrie was, genoot deejay Marcel Gerrits er zichtbaar van.

104 nummers

Regisseur Edwin Huijben (41) legt uit waarom de Gilse hitparade uit 104 nummers bestaat: ,,Dat slaat op het huisnummer van De Schakel aan de Kerkstraat. Met een grote groep vrijwilligers organiseren we daar al jaren uiteenlopende publieksevents waaronder de talkshow Zo104.”

Zo104 in Gilze lukt het met een eigen 'Glazen Huis' om op derde kerstdag 27 december de Gilse Top104 uit te gaan zenden.

,,Ook met de Gilse Top104 konden we er nu dankzij de medewerking van de gemeente Gilze en Rijen ondanks corona toch weer terecht. Afgelopen zomer hielden we vanwege corona ons eerste online muziekfestival ZoMaarThuis en toen was De Schakel ook onze uitvalsbasis.”

Kerstnummer van De Snollebollekes

Opvallend in de lijst van 2020 was volgens Huijben het feit dat grote bands als The Beatles en Muse daarin dit keer ontbraken: ,,Op het kerstnummer van De Snollebollekes werd dan weer wel heel veel gestemd. En ook het nummer Laat mij maar alleen van Het Klein Orkest in de vertolking van onze in de jaren ‘90 gestopte lokale coverband Totem kwam op veel stemlijstjes voorbij.”

Quote Met Guus Meeuwis en Brabant op 2 en Impossible van Nothing but Thieves op 3, wijken we toch af Edwin Huijben

Over de absolute nummer 1 van 2020 waren de GilseTop104-fans het eens met de stemmers van de Top2000, want ook in Gilze voerde Danny Vera’s monsterhit Rollercoaster de hitlijst aan. Huijben: ,,Maar met Guus Meeuwis en Brabant op 2 en Impossible van Nothing but Thieves op 3, wijken we toch weer af. Dat maakt het gewoon erg leuk en verrassend.”