Ook appartementen in het plan Heereland Raamsdonksveer, geen 45 maar 57 woningen

Forse toename van klachten in Oosterhout

8:03 OOSTERHOUT - Het aantal meldingen van overlast is in Oosterhout fors toegenomen. Waar in 2017 nog 140 klachten kwamen vanuit inwoners, daar gaat de gemeente uit van 250 meldingen over 2018. Dat blijkt uit stukken over handhaving en toezicht.