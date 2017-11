Ooit te koop voor 1,4 miljoen euro, pand Muziekschool Dongen nu verkocht voor 500.000 euro

Toch schaatsen tijdens kerstvakantie in Raamsdonksveer, wel op een andere plek

9:47 RAAMSDONKSVEER - Het Veers IJsplein gaat toch door. Net als in voorgaande jaren moest de organisatie alle zeilen bijzetten om alles rond te krijgen. "Maar de kogel is door de kerk", zegt Jan Kievith namens het bestuur. "We hebben nog een gat in de begroting van 3.000 tot 4.000 euro, maar dat gat denken we wel dicht te krijgen met sponsors en donateurs."