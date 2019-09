Onzekerheid over planning bouw bij Zwaaikom

Als gevolg van de onduidelijkheid over de juiste meetmethode van stikstofuitstoot zijn veel bouwplannen bevroren. Ook Oosterhout wordt getroffen. De bouw van de eerste 40 woningen op de Laverie aan de Zwaaikom gaat gewoon door , maar ‘wat de stikstofuitspraak betekent voor de tweede bouwfase bij de Laverie is nog niet duidelijk', aldus de gemeente.

Nog geen overzicht

Oosterhout heeft nog geen overzicht naar buiten gebracht van projecten die in Oosterhout geraakt worden, maar na vragen van raadslid Cees Noltee (Groen Brabant) geeft de gemeente toe dat de er ‘onzekerheid is’ over de Zwaaikom.

Eerste fase Laverie kan gebouwd worden

,,De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan in het beroep dat is ingediend tegen het bestemmingsplan van de Zwaaikom. Dit betekent onzekerheid voor de bouw op het eiland.” Het is nog niet bekend welke invloed het Programma Aanpak Stikstof, de manier om stikstofuitstoot te bepalen, zal hebben. ,,Voor het plandeel Laverie is het bestemmingsplan goedgekeurd door de Raad van State en voor de eerste fase van 40 woningen is een bouwvergunning verleend. Dat betekent dat die gebouwd kunnen worden. We hopen dat er deze maand iets meer duidelijkheid komt", zo meldt de gemeente.