‘Onzekerheid knaagt, daar weten wij boeren alles van’

Waar ik het over heb? Ik wil het hebben over een term die u vast al eens gelezen heeft: ‘derogatie’. Nederlands beleid is gestoeld op Europees beleid. En Europa schrijft voor hoeveel mest je op een hectare mag gebruiken. Dat is voor elke lidstaat en voor elke hectare maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest. Echter, niet alle hectares in Europa zijn even productief. Een boer in een droge, rotsachtige streek in Frankrijk maait zijn gras misschien eenmaal per jaar, net als in streken met een droog landklimaat, of daar waar vrijwel continu verzengende hitte heerst, of waar ze door sneeuw een kort groeiseizoen hebben.