Onzekere toekomst voor kinderboerderij Geertruidenberg

video Zelfs na amputatie benen danst Joop Nuijten (79) uit Dongen door

20:05 DONGEN - Het zit niet in het karakter van Joop Nuijten om zich gewonnen te geven. Hij is al vijfenzestig jaar op de dansvloer te vinden. De laatste vijf jaar in een rolstoel. Het dansen zit hem in het bloed.