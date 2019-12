'Onze band is altijd sterk geweest'

Nikki: ,,Wij zijn een gevalletje 'achter het behang en tot aan de maan en terug'.”

Inge: ,,We hebben dezelfde heftige momenten meegemaakt. Ik vind het fijn dat je sinds kort weer dichterbij woont. We hebben ieder twee jongens die kort op elkaar zitten qua leeftijd. We doen veel samen met de kinderen.”

Nikki: ,,Nu onze ouders beiden zijn overleden, zijn we nog met achten over: wij met onze mannen en vier kinderen. Dat willen we bij elkaar houden.”

Inge: ,,Na het overlijden van papa afgelopen september kwam het besef: 'Dit is het dan nog'. Dat was moeilijk. Als de een rechts gaat en de ander links, heb je geen familie meer. Dat is voor mij een reden om er harder voor te knokken."

Nikki: ,,De situatie waarin we nu zitten was altijd mijn grootste angst. Onze moeder overleed in oktober 2018. Een dag na haar dood hoorden we dat papa niet meer beter zou worden. Op dat moment verging mijn wereld.”

Inge: ,,Bij mij kwam dat moment later. Ik heb het naar achteren gedrukt, ik wilde eerst de uitvaart van mama regelen. Ik ben meer van eerst het één, dan het ander. Jij bent een emotioneel persoon, ik ben meer rationeel.”

Nikki: ,,Onze vader heeft de hoop uitgesproken dat we samen zouden blijven.”

Inge: ,,Hij zei tegen mij: 'Ing, je gaat je best doen. En ja, jullie gaan ruzie krijgen, maar zorg ervoor dat je op die rotonde blijft lopen.' Dus dat doen we."