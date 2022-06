Onweer? Optocht Kaaiendonk rijdt hoe dan ook door Oosterhout vandaag

Zweefvlieg­tuig maakt buitenlan­ding in Hank

HANK - Omstanders wisten zaterdagmiddag niet wat hen overkwam toen zij plotseling een zweefvliegtuig zagen landen ter hoogte van de Buitendijk in Hank. Direct schakelden ze de hulpdiensten in want: er was een vliegtuig neergestort, dachten ze. Maar niets bleek minder waar.

28 mei