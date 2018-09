Ontwikkeling nieuw schoenenmuseum voortaan via website te volgen

WAALWIJK - Wie interesse heeft in de ontwikkeling van het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk kan voortaan terecht op de website museumpluswaalwijk.nl. De gemeente en het bestuur van het museum willen geïnteresseerden via de site op de hoogte houden maar ook de kans bieden om mee te doen.

,,De site is interactief. We hebben gemerkt dat er veel enthousiasme is om mee te denken", aldus burgemeester Nol Kleijngeld. Wanneer belangstellenden suggesties, informatie of materiaal hebben voor het schoenenmuseum, dan kunnen ze zich via de site melden. ,,Op deze manier willen we draagvlak creëren voor het nieuwe museum. Zodat iedereen straks met trots kan spreken over 'ons museum'."

Familiemuseum

Het nieuwe schoenenmuseum opent, volgens planning, in februari 2021. Het bestuur is inmiddels met verschillende werkgroepen aan het stoeien over zaken als inrichting, bouw, educatie, exploitatie en design. Hoe het nieuwe museum eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Feit is wel dat het schoenenmuseum een familiemuseum moet worden.