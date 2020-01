Ontwerpschetsen Parallelweg in Wagenberg liggen klaar

WAGENBERG - De gemeente Drimmelen heeft het ontwerp van de Parallelweg tussen de Kerkstraat - Wagenstraat en Brouwerijstraat in Wagenberg af en nodigt inwoners uit om deze te bespreken.

,,Het gedeelte tussen de Wagenstraat en de Brouwerijstraat is een definitief ontwerp, maar voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en de Kerkstraat staat het ontwerp nog niet vast. Dit willen we graag met de inwoners bespreken”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Vorig jaar diende de voltallige gemeenteraad een motie in om niet de helft, maar de hele weg een fietsstraat te maken. Door deze motie is er in de begroting van dit jaar 175.000 euro vrijgemaakt uit de algemene reserve. Eerst hoopte de gemeente op een subsidie van de provincie, maar dat ging niet door.

Wethouder Jan-Willem Stoop gaf eerder al aan dat het proces lang duurde en dat er een tijd lang niet duidelijk was waar het budget vandaan komt en is blij dat het nu alsnog via de motie doorgaat.

Woordvoerder: ,,De inrichting wordt in overleg met de bewoners bepaald, wenselijk is wel een ‘gelijkwaardige inrichting’, zodat over de volledige lengte hetzelfde straatbeeld ontstaat en een toegankelijke en veilige route van busstation naar het dorp.”