'Ontwerpers van de Bussel verdienen een draai om de oren en drie maanden geen salaris'

,,Bij de oplevering van de herbouwde Bussel in 2016 was er in de ogen van het platform veel aan te merken op de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw - waar ook bibliotheek Theek 5 en de VVV zijn gevestigd.

Het afgelopen weekend is er 'een enorm goede stap in de juiste richting gezet', met de plaatsing van armsteunen bij de trappen van zowel de grote- als de kleine zaal.

,,Voor kwetsbare mensen was de tribune volledig onneembaar", aldus Schellekens. Dit terwijl er in de ontwerpfase nochtans een prettige samenwerking is geweest tussen de ontwerpers en het platform. ,,Ik heb, in al mijn jaren, nog nooit zo'n mooi plan van eisen gezien als dat wat er ten tijde van de planfase lag voor De Bussel."

Zonder enige houvast

De opgang in de grote zaal, kende - tot afgelopen weekend - een pad met aan weerszijde stoelen, zonder enige houvast. Een doorn in het oog van het GPO. Door het stoelenplan in de grote zaal om te gooien, en het pad langs de muur te plaatsen, konden er balustrades geplaatst worden waaraan bezoekers zich vast kunnen houden. In de kleine zaal - waar het pad al wel langs de muur liep - zijn eveneens nieuwe balustrades aangebracht. Binnenkort krijgt ook de grote trap in de foyer een extra trapleuning.

Het GPO geeft gevraagd- en ongevraagd advies aangaande de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Uit een rapport, opgesteld in 2016 volgde een lijst met meer dat 55 verbeterpunten. Kleinere punten, zoals een snoer aan de pinautomaat aan de bar en een verkeerd gemonteerde drager op het invalidentoilet zijn direct doorgevoerd. Op de houvast langs de trappen hebben bezoekers langer moeten wachten.

Snel tegen muur schroeven is geen optie

,,Dat is soms moeilijk uit te leggen", realiseert theaterdirecteur Charlotte Louwers zich. ,,De eigenaar van het gebouw - de gemeente - en wij als gebruiker van het pand zijn hier al enige tijd geleden al over in gesprek gegaan. Daarbij zijn verschillende opties besproken. Halverwege het tweede seizoen is de gemeenteraad akkoord gegaan met de aanpassingen." Dat het vervolgens nog tot aan de start van het derde seizoen duurt voor de plannen gerealiseerd zijn, is volgens Louwers onvermijdelijk. Snel even een trapleuning tegen de muur schroeven in een theaterzaal is volgens haar geen optie. ,,Je kunt niet zomaar in deze wanden gaan boren", legt ze uit. ,,Dat heeft te maken met de akoestiek en de brandveiligheid."

De exacte kosten van de aanpassingen, zo kort na de oplevering van de herbouw, heeft Louwers niet direct paraat. ,,Ergens tussen de 20- en de 30 duizend euro. Maar dat is moeilijk te bepalen omdat er ook wat andere aanpassingen en onderhoudspunten in de offerte zijn opgenomen." De nieuwe vierkante hekken langs de trap zijn op maat gemaakt. Deze zijn zo ontworpen dat ze snel en eenvoudig ingeklapt kunnen worden wanneer met stoelen naar achteren geschoven moet worden.