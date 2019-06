Ontvangst Maarten van der Weijden in Waspik met spandoeken, vlaggen en bloemen

MAARTEN KANJER . Het staat met grote blokletters op een spandoek, waarmee vanmiddag Maarten van der Weijden en zijn gezin thuis, aan de Benedenkerkstraat in Waspik, wordt ontvangen. In een hoekje prijkt nóg een woord: dorpsgek. Dat moet nog als de wiedeweerga worden overgekalkt. Het spandoek heeft al een keer ergens anders dienst voor gedaan, de achterkant is al beschilderd. Een mafkees in een dorpsgemeenschap zal daarin een hoofdrol hebben gespeeld.

De vlag uit hangen

In de hobbyruimte van Den Bolder in Waspik beschreven bijna een handvol vrouwen de doeken. Het idee popte bij Rianda Sprangers al op vrijdag op. “Gezien zijn voorbereiding had ik al meteen een goed gevoel over deze Elfstedenzwemtocht, dat Maarten dus Leeuwarden zou halen”, zegt de Waspikse. “Via de facebookpagina Waspik vroeger en nu heb ik de mensen opgeroepen om sowieso de vlag uit te hangen. Bij brug over snelweg hangen we twee spandoeken. Eentje had ik nog van vorig jaar, had ik beschilderd voor mijn vader. Die heeft ‘m toen buiten zijn woonzorgcentrum gehangen.”