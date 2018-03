Ontucht tussen mensen met autisme in Molenschot: lagere straf dan geëist

Speelgoedmuseum Oosterhout in onzekerheid door bezuinigingen

13:56 OOSTERHOUT - Een dubbel gevoel. Dat heeft Gré Beekers, bestuursvoorzitter van Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten in Oosterhout, overgehouden aan de gemeenteraadsvergadering deze week. De raad besloot iets minder te snijden in de subsidie dan was aangekondigd. ,,Maar het is alsnog een zware dobber. Komende weken gaan we bekijken wat de gevolgen zijn.''