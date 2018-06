Ontslagen wethouder Starreveld zwaait af met een grote glimlach

Starreveld, door zijn eigen partij toen al niet meer bestempeld als wethouderskandidaat, wilde zijn Centrumplan-Gilze er nog voor de verkiezingen doorheen krijgen. Zijn collega’s werkten daar echter niet aan mee, ondanks het feit dat het plan met een beetje goede wil best groen licht had kunnen krijgen.

Kwaad bloed

Dat zette kwaad bloed bij Starreveld en hij besloot de hele geschiedenis van het plan en de besluitvorming daaromheen bekend te maken via Facebook. Dat en een spraakmakend interview in deze krant resulteerde uiteindelijk in de nekslag want tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering werd de Gilzenaar ontslagen. Bij zijn eigen partij was hij eerder door fractievoorzitter Walter de Vet al tot persona non grata verklaard.