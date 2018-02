Ontslag Huisman: schimmigheid troef

Volledig scherm Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken © ANP Volgens haar woordvoerster wacht de minister op een advies van de Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk. Maar die heeft de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten laten weten dat hij helemaal geen advies geeft over dit soort zaken.

Huisman heeft zijn ontslag weliswaar al aangeboden op vrijdag 26 januari, maar daarmee was zijn vertrek niet meteen formeel afgewikkeld. De burgemeester wordt namelijk benoemd door de Kroon en dat betekent dat er een procedure op gang moet komen om die benoeming weer terug te draaien. Dat gaat via de minister, die zich daarbij volgens haar woordvoerster laat adviseren door de Commissaris van de Koning.

Volledig scherm Commissaris van de Koning Wim Van den Donk © ANP Volgens de woordvoerster is nog niet bekend of Van de Donk een advies heeft gegeven en wat daar de inhoud van is. Dat betekent dat er ook nog geen antwoord is op de vraag of het ontslag van de Oosterhoutse burgemeester ‘eervol’ of ‘oneervol’ is.

Intussen zijn ook Provinciale Staten geïnteresseerd geraakt in de gang van zaken. Zo heeft GroenLinks-fractievoorzitter Patricia Brunklaus aan Van de Donk gevraagd hoe de vork nu precies in de steel zit. ,,De burgemeester dient zijn ontslag in, de minister moet dat verlenen en daar zit de commissaris niet tussen. Ik geef geen advies, ik informeer alleen maar. Als een veredelde ambtenaar’’, is wat Brunklaus gisteren te horen kreeg van de Brabantse commissaris.

Zo lang Huisman op de loonlijst van de gemeente Oosterhout staat, krijgt hij het volle pond. Dat is een kleine 8.700 euro bruto per maand. Pas wanneer zijn formele ontslagdatum bekend is, komt hij terecht in de wachtgeldregeling voor burgemeesters. In het eerste jaar krijgt Huisman 80 procent van zijn laatst verdiende loon. Daarna daalt dat bedrag naar 70 procent. Overigens draait de gemeente Oosterhout ook op voor deze kosten.

Nóg een burgemeester die opstapt

Huisman is intussen niet langer de enige burgemeester die dit jaar vertrekt vanwege ontoelaatbaar gedrag. Ook zijn collega Fons Hertog, die als waarnemend burgemeester werkte in Huizen, is gisteren per direct opgestapt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar in een verklaring laat Hertog weten dat ‘je als bestuurder integer moet zijn: ,,Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend.’’