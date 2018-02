Ontslag burgemeester Huisman: in de tweede kamer willen ze nu ook weten hoe het zit

'Luchtkwaliteit is door snel­heids­ver­ho­ging A27 slechter geworden'

6:30 OOSTERHOUT - Bewoners in Dommelbergen-Noord maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun wijk sinds de maximale snelheid op de A27 is verhoogd naar 130 kilometer per uur. GroenLinks wil van het gemeentebestuur weten of de luchtvervuiling is toegenomen sinds de snelheidsverhoging drie jaar geleden.