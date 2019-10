Ontmanteling drugslab Den Dungen in volle gang, ‘geen klein lab’ volgens politie

DEN DUNGEN - Het drugslab dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd ontdekt in Outlet Tuincentrum Den Dungen aan de Spekstraat in Den Dungen, wordt zaterdag ontmanteld. De ontmanteling en de afvoer van materialen gebeurt door de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ter plaatse).

Een politiewoordvoerder zei zaterdag dat de opruimingsexperts ‘waarschijnlijk nog wel de hele dag’ bezig zijn met het opruimen van het lab.

‘Geen klein lab’

Het drugslab werd ontdekt in een van de kassen van het tuincentrum, nadat de politie een melding binnenkreeg over een autodiefstal. Ter plaatse bleek dat zich een explosie had voorgedaan in het lab. Daarbij kwam een man om het leven.

Zo’n twee en een halve kilometer eind verderop in het dorp, aan de Poeldonk, trof de politie later op de dag een gewonde en verwarde man aan. Het is nog niet duidelijk of deze iets te maken had met het drugslab.

De woordvoerder wilde er zaterdag niet meer over kwijt dan dat het ‘geen klein lab’ was. Gezien de hoeveelheid spullen die uit het lab werden gedragen lijkt het er echter op dat er sprake is van een fors lab. Zo werd een vrachtwagen ingezet om alles op de vervoeren, werden diverse tanks met een inhoud van 1000 liter naar buiten gebracht, verschillende pallets vol met gasflessen en een ketel met een inhoud van enkele honderden liters.

Hoofdingang

Het drugslab is bereikbaar via de hoofdingang van het tuincentrum. De opruimingsexperts liepen zaterdag via de hoofdingang af en aan om alles op te ruimen. De locatie is opmerkelijk, omdat het tuincentrum gewoon in bedrijf was en klanten in en uit liepen, rakelings langs de ingang van het drugslab. Het is niet duidelijk of het lab alleen via de hoofdingang van het tuincentrum bereikbaar was of dat er nog een andere ingang is.

Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer kon de woordvoerder zaterdagmiddag nog niets zeggen. Ook kon hij geen antwoord geven op de vraag of de gewonde man iets te maken had met het lab.

Het tuincentrum is inmiddels gesloten. Voor hoe lang is niet duidelijk.

Volledig scherm Ontmanteling drugslab Den Dungen in volle gang © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Ontmanteling drugslab Den Dungen in volle gang © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Ontmanteling drugslab Den Dungen © Bart Meesters

Volledig scherm Ontmanteling drugslab Den Dungen in volle gang © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Ontmanteling drugslab Den Dungen © Bart Meesters