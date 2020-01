Onterechte boete voor bistro Merlijn in Oosterhout: ‘We waren aangeschoten wild’

update Houtsilo in brand bij Dongen Pallets, brandweer heeft het vuur onder controle

18:07 DONGEN - Aan de Industriestraat in Dongen is woensdagmiddag rond 17.15 uur brand uitgebroken in een houtsilo bij het bedrijf Dongen pallets. Rond 18.00 uur gaf de veiligheidsregio aan dat het sein brand meester was gegeven.