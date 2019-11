‘Ons vak is zo divers, geen dag is hetzelfde’

René Vermunt (49) heeft zestig melkkoeien en veertig stuks jongvee op zijn boerderij in de polder tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Hij nam het bedrijf in 2000 over van zijn ouders, nadat hij zeven jaar eerder al in de maatschap kwam. ,,Ik wilde eigenlijk geen boer worden”, zegt hij. Hoe dat precies zit, verklapt hij nog niet. ,,Dat vertel ik in mijn eerste column.” René is niet alleen melkveehouder. Eén dag per week geeft hij op zijn boerderij praktijklessen aan studenten veehouderij van het Prinsentuin College in Breda. ,,Het aantal studenten dat voor deze opleiding kiest, wordt kleiner”, vertelt hij. ,,We hebben dit jaar maar tien eerstejaars. Veel boerderijen hebben personeel nodig, maar dat is bijna niet te vinden. Daarom wil ik jongeren enthousiast maken voor het vak.”