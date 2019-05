Onrust Oosterheide: ‘Nu komt het probleem dus deze kant op’

,,Ik heb hem maar laten zitten. Voor de verzekering.’’ De eigenaar van een kleine zilverkleurige Kia haalt een oranje zeildoek weg, en daar zit ie: het putdeksel dat dwars door de voorruit van zijn auto is gegooid. Het is niet het enige schadegevallen dat met Hemelvaart is gemeld in de Oosterhoutse wijk Oosterheide. Er zijn ook tegels door ruiten gegooid, zijspiegels zijn kapot getrapt en er is over auto’s heen gelopen. Een paar dagen eerder is in dit deel van de wijk, de Bloemenbuurt, ook al een auto op zijn kant gegooid.