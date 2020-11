Onrust na sluiten sporthal: ‘Bij de gratie Gods konden we er terecht, nu zijn we weer de klos’

Niet meer hotseknot­send door het Oosteind, het kan vanaf 2022

12 november OOSTEIND - Het is nu nog hotseknotsen door Oosteind, maar daar komt een eind aan. De gemeente Oosterhout gaat de Provincialeweg aanpakken. En daar is het dorp blij mee. ,,Het is geen overbodige luxe dat er eindelijk iets gaat gebeuren.”