Onrust en intimidatie in Oosterheide: ‘Bang dat mijn auto ook afbrandt'

video Automobi­list mist bocht en knalt met auto op lantaarn­paal in Dorst

8:28 DORST - Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat hij met zijn BMW een bocht miste en een lantaarnpaal ramde aan de Wethouder van Dijklaan in Dorst. De bestuurder kwam met zijn auto in de naastgelegen berm tot stilstand.