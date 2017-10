Onrust binnen gemeenten over rubbergranulaat

DONGEN/BREDA - De Dongense raadsfractie Volkspartij Dongen heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B en W over het gebruik van rubbergranulaat (korrels gemaakte van oude autobanden, red.) in de gemeente.

De partij stelde de vragen naar aanleiding van de uitzending van het onderzoeksjournalistieke programma Zembla, die afgelopen woensdag te zien was. Rubberkorrels bevatten zware metalen waaronder zink. Die metalen komen langzaam vrij uit het rubber en kunnen bij onvoldoende bescherming weglekken in de onderliggende bodem. Zembla meldde dat onder een aantal kunstgras sportvelden met rubberkorrels bodemvervuiling was opgetreden.

De Volkspartij Dongen wil van het college weten hoe het in de gemeente Dongen is gesteld met de bodem onder kunstgrasvelden. De partij vraagt onder meer of het college nader bodemonderzoek laat doen en wie een eventuele bodemsanering moet betalen.

Tuf Recycling

Ook vraagt de partij zich af hoe het is gesteld met de bodem onder het bedrijf Tuf Recycling dat is gevestigd aan de Dongense Vierbundersweg, op bedrijventerrein Tichelrijt. Tuf Recycling verwijdert zand en rubberkorrels uit kunstgrasmatten. De gemeente stelde afgelopen zomer een ultimatum aan het bedrijf omdat het zich niet aan de regels van de omgevingsvergunning hield. Zo had het geen nulmeting van de bodem laten uitvoeren en lag in de omgeving van het bedrijf rubbergranulaat op de openbare weg. Inmiddels is een nulmeting uitgevoerd. De partij wil wat de resultaten zijn en ook hoe het is gesteld met de handhaving van de vergunningsregels.

