Onrust bij Tata Steel in Oosterhout

OOSTERHOUT - Onder het personeel van Tata Steel-dochter Tubes BV in Oosterhout is grote onrust ontstaan over een reorganisatie waarbij tientallen banen verloren gaan. De reorganisatie staat volgens Tubes BV los van de grote sanering die Tata in Europa wil doorvoeren.

Vakbondsbestuurder Cihan Lacin (FNV) bevestigt de onrust in Oosterhout. Volgens Lacin komt het reorganisatieplan uit de koker van de Nederlandse directie van Tubes BV. Deze dochteronderneming van Tata Steel heeft vestigingen in Oosterhout, Zwijndrecht en Maastricht. Lacin: ,,Het gaat in totaal om 53 banen. Het leeuwendeel van de ontslagen valt in Oosterhout.’’

Overleg

Lacin vindt het onbegrijpelijk dat Tubes BV alvast vooruitloopt op de grote Europese reorganisatie van Tata Steel. Het Indiase staalbedrijf kondigde onlangs aan 3.000 banen te schrappen in Europa, waarvan 1.600 in Nederland. ,,Volgende week wordt duidelijk hoe dat grote plan van Tata er precies uitziet. Medio december staat er een overleg tussen de bonden en Tata cq Tubes gepland. Waarom dan nu al zo'n concreet plan bij Tubes?’’ vraagt Lacin zich af.

Voor acties in de fabrieken van Tubes BV vindt de vakbond het te vroeg. Lacin: ,,We wachten eerst het overkoepelende plan van Tata af.’’ Tubes BV in Oosterhout verwijst voor een reactie naar het hoofdkantoor van Tata Steel in IJmuiden. Daar zijn ze onbereikbaar voor commentaar.

Bedrijfsresultaat

Intern heeft Tata echter informatie verstrekt aan het personeel van Tubes BV in Oosterhout. Deze schriftelijke informatie is in handen van BN DeStem. Volgens Tata is het ‘verbeterprogramma’ voor Tubes BV het gevolg van het ‘slechte bedrijfsresultaat’ van de laatste jaren. ‘De kosten zijn toegenomen en de volumes gedaald. Daarnaast zijn de verdiensten aan producten afgenomen. Indien we niets doen, zal het resultaat van Tubes NL 15 miljoen euro negatief zijn’, staat in de brief te lezen.