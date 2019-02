‘Onroerend goed de grootste witwasfabriek’

Nachtregister

Om te kunnen controleren voert de gemeente een digitaal nachtregister in. Een controleur wordt aangesteld, waarschijnlijk per 1 mei. Door het register te raadplegen is bij controle direct duidelijk of de bewoning legaal is. Iedereen die in de gemeente vanuit zijn beroep of gewoonte nachtverblijf aanbiedt is verplicht dit register in te vullen. Dus campinghouders, maar ook kamerverhuurders en ondernemers die arbeidsmigranten op het bedrijf of elders woonruimte bieden.

Legaal

Het plan kon op waardering rekenen in de commissie. Het CDA vroeg zich af of ook doorverhuur meegenomen wordt. Burgemeester Jan Boelhouwer bevestigde dat. Hij schetste de noodzaak van de nieuwe aanpak nodig is. In het nieuwe systeem weet je precies wie er legaal in de gemeente verblijft. Ofwel ingeschreven als inwoner, of in het nachtregister.

Hennepplantage

Boelhouwer wil af van alle toestanden. ,,Bijvoorbeeld koopt een ‘uitzendbureau’ een woning. Hun huurders leveren 600 euro per maand op en dat wordt direct ingehouden van het salaris. Zo halen ze 70.000 tot 100.000 euro per jaar aan huur op. Dat is net zo veel als een hennepplantage oplevert.’’ Vandaar dat hij het de nieuwe witwasfabriek noemt.

De burgemeester zegt dat er in zijn gemeente mogelijk honderden panden zijn waar op papier niemand woont. ,,Deels is die leegstand vanwege de bouw, maar in meer van de helft van de gevallen is het bedenkelijk. Daar gaan we met de controleur achteraan. Ook in particuliere huizen.”

Uitkering

In andere panden staan mensen ingeschreven die er niet wonen. Zogenaamd zijn ze gescheiden, zodat ze een hogere uitkering krijgen. Volgens de burgemeester komt illegaal wonen zelfs voor bij huurwoningen van Leystromen. ,,Dan blijkt de huurder elders een eigen huis te hebben. Zitten er allemaal Polen in hun huurwoning.”

Boetes