Onkruid vervelend? Juist nuttig, zegt Ien Doorn: ‘Loop door je eigen straat, en je ziet al zoveel’

Een succes, bleek uit de ruim duizend exemplaren die eruit gingen. De vraag was zo groot, dat zelfs leden met weinig interesse in het onderwerp hun boek weer inleverden om zo de bestellingen te kunnen bijbenen. ,,Het ging echt als een speer en ik kreeg ontzettend vele positieve reacties”, zegt Doorn.

Blij van worden

Omdat er nog veel meer nuttig onkruid in onze omgeving groeit, bespreekt ze in het nieuwe deel de werking en toepassingen van 133 nieuwe planten, kruiden én dit keer ook paddenstoelen. ,,Die heb ik er nu aan toegevoegd, omdat er nog een grote onbekendheid over is, terwijl ze mooie dingen kunnen brengen.” Maar, Doorn’s credo blijft wel: ‘weet je het niet, dan eet je het niet’.

Eigen straat

Want na deel 1 is er nog genoeg onkruid om te beschrijven. ,,Het was niet zo moeilijk om ze te vinden. In twee weken tijd had ik er al zeventig gefotografeerd en nog zijn er een aantal die er niet instaan.” Om ze te vinden, hoef je niet ver te gaan. ,,Als je door je eigen straat loopt, zie je al zoveel.”