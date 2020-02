Ongeval op A27 bij Oosterhout; weg is weer open

Nazaten schenken schilderij: ‘Na 200 jaar is burgemees­ter Jasper de Bruijn terug in Geertrui­den­berg’

15:15 GEERTRUIDENBERG - Blije gezichten in museum de Roos aan de Markt in Geertruidenberg, in een gezelschap dat zich verzamelde rond een ezel met daarop een portret-schilderij van oud-burgemeester Jasper de Bruijn. Nazaten van de zeer geliefde burgemeester die van 1848 tot 1853 het vestingstadje bestuurde, schonken zijn schilderij aan het museum.