Ongeval met vijf auto's zorgt voor lange file tussen Tilburg en Breda

Te veel vragen over onderdoor­gang bij station Rijen, uitstel behande­ling

9:31 RIJEN - De onderdoorgang bij het station in Rijen moet sowieso langer worden omdat de helling aan de zuidkant anders te steil is voor fietsers. Eerst werd gedacht dat verlenging alleen nodig was bij een diepere ligging. Behandeling in de commissievergadering Ruimte is een week uitgesteld omdat er te veel vragen waren.