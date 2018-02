Ongeluk op A27: één rijstrook nog afgesloten

De carnavalsbubbel

17 februari Fanatieke carnavalsvierders kennen het gevoel: de carnavalsbubbel. Vanaf 11-11 leef je als wagenbouwer, lid van de raad van elf of sauwelaar in een soort gescheiden wereld. Elk minuut vrije tijd staat in het teken van het leutfeest. Je ademt, leeft en vreet carnaval. Totdat plots op Aswoensdag die bubbel keihard doorgeprikt wordt. Ineens is de prins met de raad van elf niet meer het uithangbord van je stad of dorp. Al zou een plaats als Oosterhout beter af zijn als prins Mienus blijvend aan het roer is in plaats van de gemeenteraad.