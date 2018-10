Ongeluk met busje en twee auto's op de A59 bij Raamsdonk

Het ongeluk gebeurde net voorbij het viaduct in de richting van Waalwijk. De bus heeft flinke schade aan de voorkant van het voertuig opgelopen. Een witte auto, die ingeklemd kwam te zitten tussen de bus en een andere auto, had een paar grote deuken.

Waardoor de bestelbus op de twee auto's botste, is niet duidelijk. In de voorste auto zat een zwangere vrouw die door ambulancepersoneel is nagekeken. Het is niet duidelijk of zij naar het ziekenhuis moet voor behandeling en of er meer gewonden zijn gevallen.