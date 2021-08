Ongeluk bij Made's Powerweekend, chauffeur met onbekend letsel naar ziekenhuis

Kaaiendonk verschuift 11-11-vie­ring met een weekje

4 augustus OOSTERHOUT - De opening van het Oosterhoutse carnavalsseizoen vindt plaats op zaterdag 13 november. Dat is een week later dan in eerste instantie de bedoeling was. ,,Het kwam een week later gewoon wat beter uit”, motiveert Ernst-Jan van Langh, voorzitter van OCS De Smulnarren.