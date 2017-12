Ongeloof en verdriet over sluiting scholen Oosterhout

OOSTERHOUT - In een brief aan het Oosterhoutse gemeentebestuur pleiten ouders van kinderen van De Kameleon dringend voor het openhouden van hun school.

De afgelopen dagen ontstond er veel commotie in de wijk Slotjes-Midden. Nadat vorige week de sluiting van De Kameleon werd aangekondigd, viel deze week eenzelfde besluit over De Biëncorf. Beide scholen aan de Slotjes, die naast elkaar staan, vallen onder de koepel van Delta-Onderwijs.

Vrijdag zei Delta-directeur Loek Oomen in deze krant dat het onverantwoord zou zijn om De Biëncorf open te houden. Door het teruglopend aantal kinderen zou de kwaliteit van het onderwijs te veel onder druk komen te staan.

Groei Kameleon

De ouders zien sluiting van beide scholen helemaal niet zitten. "Er bestaat een hele grote kans dat er leerlingen van De Biëncorf, na het sluiten, naar De Kameleon komen", zo schrijven ze in de brief. "Omdat de hele wijk verandert en er huizen bijgebouwd worden, waardoor er mogelijk meer kinderen in de wijk komen, is de kans reëel dat De Kameleon groeit."

Vrijdagmiddag was de sluiting uiteraard het gesprek van de dag op de schoolpleinen. "Ik ben oppasmoeder", zegt Meriam Vennemann geëmotioneerd. "Straks moet ik veel verder met 'mijn' kindjes, zeker een kilometer. Dat lukt me echt niet. Veel mensen hebben geen auto."

Hart en ziel

Isa Drammeh valt haar bij: "Iedereen heeft zich met hart en ziel voor de school ingezet. Dit doet gewoon pijn. Ik heb hier zelf nog op school gezeten, net als veel andere ouders. Als deze scholen sluiten, is een groot deel van de samenhang in de wijk verdwenen. De kindjes kunnen nu bij elkaar spelen, dat valt straks allemaal weg."

"Het is zo zonde van deze school, die is echt uniek in Oosterhout", verwoordt Judith van den Bergh het gevoel van veel ouders.

Kleinschalig

"Uniek in de zin dat we 'vogels van allerlei pluimages' hebben, zowel ouders als leerlingen. En dat gaat hartstikke goed samen. De kinderen leren zo meteen hoe de samenleving in elkaar steekt. En de school is kleinschalig, met oog voor alle kinderen. Ik denk dat de wil ontbreekt om de school open te houden, of samen te laten gaan met De Kameleon."

Van den Bergh: "De algemene reactie woensdag, toen we de mededeling kregen, was er een van schrik. Een donderslag bij heldere hemel. Veel kinderen zijn de afgelopen maanden en weken nog op school aangenomen. En heel vreemd; twee weken geleden nog is er met Delta gesproken over logopedie in school. Hoe kan dat? Toen moeten ze geweten hebben dat ze De Biëncorf wilden gaan sluiten."

Welkom

In de brief aan B&W schrijven de Kameleon-ouders dat de dichtstbijzijnde school in Vrachelen of Dommelbergen staat, waardoor de kinderen in veel gevallen niet meer zelfstandig naar school kunnen. Ook roemen ze het karakter van De Kameleon, "waar ouders, kinderen en docenten heel dicht bij elkaar staan. Iedereen is betrokken, iedereen is welkom, iedereen mag zijn wie hij of zij is."