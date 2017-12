Onenigheid over rapportage De Cammeleur in Dongen: 'U zet ons als raad te kakken'

DONGEN - ,,Het is rekken en strekken", voegde Martin Montens van Democratisch Podium wethouder Ad van Beek afgelopen week toe tijdens de besluitvormende raadsvergadering in Dongen. Het was een felle uitbarsting in een verder nogal bedaarde avond.

Het zat Montens hoog dat er nog steeds geen voortgangsrapportage ligt over de bouw van De Cammeleur, een groot project waar negen miljoen euro mee gemoeid is. ,,U zet ons als raad te kakken!"

Financiële onderbouwing

De Cammeleur zit nu bijna in de afbouwfase en het is niet helemaal duidelijk hoe het met de financiële onderbouwing gesteld is. De afspraak was dat informatie hierover op gestelde tijden naar een speciale projectgroep zou gaan, waarin leden uit alle partijen in de raad zitting hebben.



Die groep was in het leven geroepen op advies van de rekenkamercommissie, zodat de raad meer grip kon krijgen op grote, risicovolle projecten als de bouw van De Cammeleur.



Half september werd een rapportage aan de raad voorgelegd, maar die voldeed niet. Wethouder Piet Panis, die Van Beek toen verving, had daarvoor excuses aangeboden, en beloofde dat het de volgende keer tiptop in orde zou zijn.

Fragmenten

,,We kregen de informatie steeds in fragmenten aangeleverd", zegt financieel deskundige Mustafa Kilinçarslan, die voor het CDA in de groep zit. ,,We willen het zo krijgen dat we de grote lijn kunnen zien. Dit is voor de zomer aangekaart door de werkgroep, die de rapportage heeft geëvalueerd en de wensen kenbaar heeft gemaakt. We hebben nog steeds geen definitieve vorm van die rapportage gekregen.''

Quote Dit is niet alleen van belang voor De Cammeleur, maar ook voor andere grote projecten. Mustafa Kilinçarslan, CDA Kilinçarslan vervolgt: ,,Als de wethouder ons niet op de hoogte brengt van de inkomsten en uitgaven tot nu toe, kunnen wij niet controleren of de bouw conform de begroting verloopt. Dit is niet alleen van belang voor De Cammeleur, maar ook voor andere grote projecten, zoals de huidige plannen van mogelijke verhuizing van VV Dongen naar een nieuwe accommodatie."

Verlaat