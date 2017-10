Onduidelijkheid over subsidie voor sportclubs in gemeente Geertruidenberg: 'Ik kan er geen chocola van maken'

Stoere jongens en stormy weather op WK roofvissen in Drimmelen

5 oktober DRIMMELEN - Ons Nationaal Park is niet zo onschuldig als het lijkt. Het is vergeven van de (snoek)baarzen, roofblei en andere riviermonsters. Een walhalla voor sportvissers is het; in het bijzonder voor roofvissers. Mannen van elf nationaliteiten, verdeeld over vijftien boten strijden twee dagen om het WK roofvissen vanuit Drimmelen; op de Amer, Hollandsch Diep en een vleugje Haringvliet.