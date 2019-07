Onduidelijkheid over aanpak A27 tussen Houten en Hooipolder

Drugsdea­ler uit Geertrui­den­berg gepakt in Breda, bijrijder slaat op de vlucht

12:01 BREDA - Een 21-jarige man uit Geertruidenberg is woensdag om 16.10 uur aangehouden op de Heuvelbrink in Breda vanwege handelen in drugs. In zijn auto werden tientallen gripzakjes met cocaïne en heroïne aangetroffen.