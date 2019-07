Onduidelijke situatie op Mgr. Schaepmanlaan in Dongen

Sinds vrijdag hebben bij de oversteek tussen Mgr. Schaepmanlaan en Mgr. Ariënsweg en het Drijversveld in Dongen niet meer fietsers voorrang, het zijn de auto's die dat voorrecht genieten. Dat blijkt wennen.

Gistermiddag stopten er regelmatig automobilisten, of negeerde een enkele fietser toch de haaientanden. Een gewoonte, of ze hadden niet in de gaten dat er daadwerkelijk iets was veranderd.

Te gast?

Quote Ik had liever verkeers­lich­ten gezien Nettie Mols Wat de onduidelijkheid vergroot, is een bord met daarop een fietser in het wit, de auto rood met de tekst 'fietsstraat auto te gast'. Betekenis: de automobilist moet achter de fietser blijven. Dat wordt wellicht heel anders geïnterpreteerd: als automobilist heb ik geen voorrang, terwijl dat wel zo is.



Vrijdag en zaterdag attendeerden verkeersregelaars nog op de gewijzigde verkeerssituatie om verkeersdeelnemers eraan te laten wennen. Die komen nog terug, zo laat een woordvoerder van de gemeente Dongen weten. ,,Als de scholen weer beginnen.”

Na een gewenningsperiode kun je je afvragen of dit de ultieme oplossing is. Nettie Mols, die het hondje van haar dochter uitlaat: ,,Bij de koepelkerk is de oversteek ook zo ingericht. Daar gaat het goed. Dan nog, het is afwachten of dat hier ook zo is. Ik had liever verkeerslichten gezien.”

Dure oplossing

Verkeerslichten zijn een dure oplossing, dus is er daarom niet voor gekozen, meent fietser Nathan Kops. ,,De gemeente wacht eerst af of dit werkt. Is dat niet zo, dan komen die stoplichten er volgens mij toch."

Michael Damen maakt op werkdagen met zijn auto altijd gebruik van Mgr. Schaepmanweg om in Tilburg te geraken. ,,Het is goed dat dit is aangepakt, want te veel automobilisten gaven geen voorrang. Maar toch denk ik dat je dit probleem alleen met stoplichten tackelt, net als op het Kardinaal van Rossumplein Waarom kan dat hier niet? Niet te bevatten.”

Quote Het is goed dat dit is aangepakt, want te veel automobi­lis­ten gaven geen voorrang Michael Damen