Onderzoek Oosterhoutse transporteur: politie legt voor bijna een miljoen euro beslag op onroerend goed

De politie heeft dinsdag in een onderzoek naar het witwassen van drugsgeld, op bijna een miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed. Ze doorzocht acht panden, waarvan vijf in de gemeente Oosterhout en twee in de gemeente Breda. Het onderzoek spitst zich toe op voormalig transportondernemer Paul van W., die onlangs werd veroordeeld voor de smokkel van 3500 kg cocaïne.

De politie heeft eveneens de administratie in beslag genomen. Behalve de Brabantse panden, viel de politie ook binnen in een pand ‘in de omgeving van Rotterdam', meldt het Openbaar Ministerie.

In december 2019 bepaalde de rechter dat oud-transporteur Paul van W. voor zeven jaar de cel in moet. De Oosterhouter en zijn secretaresse Christel van B. zijn veroordeeld voor grootschalige cocaïnesmokkel. Laatstgenoemde moet vijf jaar de cel in, bepaalde de rechter in diezelfde zitting.

Hoger beroep

In januari liet justitie echter weten het niet eens te zijn met de door de rechter uitgedeelde straffen. Het Openbaar Ministerie ging om die reden in hoger beroep, bevestigde een woordvoerder. Ook de drie veroordeelden, Van W., Van B. en Luc B., chauffeur van de drugslading, tekenden beroep aan. Laatstgenoemde wacht een straf van drie jaar cel. Rotterdammer Faysal B. was ook verdachte in de 3500 kg zaak. Hij werd vrijgesproken. Wel moet hij zestien maanden de cel in voor witwassen.

Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd door de politie, Dienst Infastructuur van de Landelijke Eenheid en de FIOD. In dat onderzoek viel op dat Van W. grote contante aankopen deed, waardoor een vermoeden van witwassen ontstond. Ook werd vastgoed via een 'verdachte’ constructie aangekocht. Justitie gaat daarbij uit van een ‘loanback constructie’. Zo zou de transporteur mogelijk zijn betaald voor het faciliteren van de drugstransporten.