Onderzoek naar veiligheid op snelfietsroute F58 Breda naar Tilburg

Brandweer rukt uit vanwege onbekende vloeistof bij garagebox in Sprang-Capelle, geen gevaarlij­ke stoffen ontdekt

SPRANG-CAPELLE - De brandweer is dinsdagavond een tijdlang bezig geweest met een onbekende vloeistof die bij een garagebox in Sprang-Capelle werd gevonden. Na een onderzoek van bijna twee uur werden geen gevaarlijke of giftige stoffen gemeten.

25 januari