Onderzoek naar ingestorte silo betonbedrijf Geertruidenberg

Analyse Bromtol: omwente­ling vooral ingegeven door geld

27 augustus ANALYSE - Een verrassende omwenteling in het al jaren slepende Bromtol-dossier. Lang, heel lang, hield de gemeente Oosterhout vast aan een viertaks-rotonde. Nu is de vijfde tak, met een directe aansluiting naar Den Hout, weer in beeld. ,,Herbezinning”, meent het college van B en W. Alleen is de herbezinning vooral ingegeven door geld. De impact voor Den Hout is het grootst, dus zou het draagvlak daar leidend moeten zijn.