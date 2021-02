Onderzoek naar dood van hijskraanmachinist Kevin (24) die met cabine neerstortte: ‘Groot gemis’

Verloren gewaande schilderij Paul Backus weer terug bij de familie

25 februari RIJEN - Het verloren gewaande schilderij van Paul Backus is weer in handen van de familie. Kleinzoon Marcel Fehling kreeg het in het gemeentehuis van Gilze en Rijen overhandigd door gemeentesecretaris René Wiersema. Met een nieuwe lijst en een brief van het college van B en W. Iedereen blij. Hoewel?