Onderzoek naar branden Oosterhout leidt voorlopig tot niets

De politie bevestigt dat er eerder deze week een brand bij een heg is geweest in de wijk Oosterheide, ook is een achterruit van een auto vernield. ,,Hiervoor geldt hetzelfde als voor het eerdere onderzoek naar branden: er is geen zicht op een dader of daders. In het eerdere onderzoek is veel geïnvesteerd.” Zo zijn er buurtonderzoeken gedaan, is mensen gevraagd camerabeelden te laten zien en heeft de politie extra surveillances gehouden. ,,Dat heeft niet tot aanknopingspunten geleid.”