Onderzoek naar beroving op parkeerterrein Slotjesveld loopt nog, één getuige meldt zich

Heeft de Wereldwin­kel nog toekomst? De afgelopen twintig jaar is hun aantal gehalveerd

BREDA - Het aantal Wereldwinkels daalde in ruim twintig jaar van 413 naar minder dan 200. Ook die in Oosterhout verdwijnt na dit jaar. Is een concept met vrijwilligers en zonder webshop nog houdbaar? Volgens de Bredase Wereldwinkel wel.

5 december