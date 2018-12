Onderzoek naar bermmaaisel als bron van bloeiende akkers

GILZE EN RIJEN - Een rijkdom aan bloeiende bermen én verrijkte grond op akkers. Dat is gedroomde uitkomst van een onderzoek dat Wageningen Universiteit wil uitvoeren. Waarschijnlijk ook in Gilze en Rijen. B en W willen er 2.500 euro aan bijdragen.

Het onderzoek dat vier jaar gaat duren moet duidelijk maken of bermmaaisel, dat nu vaak blijft liggen of kostbaar wordt afgevoerd, rechtstreeks op de akker gebracht kan worden. Op de hoger gelegen zandgronden zou het als extra voeding dienen voor het gewas en de bodemstructuur verbeteren. Dus van afval naar grondstof. De universiteit voert het onderzoek uit in samenwerking met enkele waterschappen. Van de clusters van bermen en akkers is er één in Gelderland, één in Oost-Brabant en één ten oosten en ten westen van Tilburg.

Biggenkruid

In een toelichting zegt dr. ir. David Kleijn van Wageningen Universiteit dat het zijn droom is dat boeren het bermmaaisel als grondstof gaan benutten. ,,Nu zie je nog vaak dat bermen en akkerranden worden gemaaid en dat het gras blijft liggen. Het maaisel verstikt bloeiende planten als biggenkruid en margriet, zodat alleen gras overblijft en plaagwerende insecten en bestuivers verdwijnen. Bovendien lekken meststoffen in de bodem en dat willen de waterschappen juist niet.’’

Duurzaam

De professor verwacht dat het bermmaaisel als bodemverbeteraar op de akkers een duurzame oplossing kan zijn, met lage kosten voor de boer. Ook zou het met grond vermengde maaisel door werking van bacteriën en schimmels nitraat in de winter vasthouden en juist in het voorjaar aan nieuwe planten meegeven. Dat zou het veel te hoge nitraatgehalte van water in Nederland moeten helpen terugdringen.

Nitraat

Onderdeel van het onderzoek is ook of graszaad niet blijvend als onkruid opschiet in de akker. ,,Die vraag stellen boeren vaak het eerst. Ons idee is dat het na een keer maaien weg is. Maar we testen verschillende toepassingen. Of rechtstreeks op het land brengen aan het einde van het seizoen of eerst composteren.” Een serieuzer probleem vindt hij het bermafval. ,,Boeren willen natuurlijk geen plastic, blikjes en zware metalen van verkeer op het land. Daarom werken we in het buitengebied.”