Onderwijs in de regio gevangen tussen blijdschap om open scholen en zorg om gezondheid leerkrachten

Boek over jubilerend Breda’s lyceum in de maak: ‘100 jaar OLV gevangen in 100 verhalen’

BREDA - Zeker duizend docenten stonden er voor de klas en zo'n 15.000 leerlingen zaten er in de schoolbanken. Allemaal hebben ze hun eigen herinneringen aan de jaren op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. In 2022 bestaat de school 100 jaar. Ter ere daarvan verschijnt in september een jubileumboek, gemaakt door drie oud-leerlingen.

24 november